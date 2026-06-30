Москва30 июн Вести.Внедрение ИИ касается вопросов развития языковых моделей, а обучение затрагивает 80% пользователей, которые готовы к инновациям, но которым необходимо объяснить, как использовать искусственный интеллект в своей отрасли. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Решетников подчеркнул, что в сфере ИИ есть 10% инноваторов, которые сами понимают, как использовать эту технологию, а также 10% консерваторов, для которых взаимодействие с чем-то новым происходит довольно сложно.

Искусственный интеллект: есть вопросы внедрения, а есть вопросы развития самих языковых моделей. … С точки зрения внедрения, нам нужно больше обучать и больше рассказывать. Мы прямо чувствуем по малому бизнесу, что далеко не все понимают масштабы. Надо объяснять … и надо … работать с платформами, с платформенной экономикой. Второе направление – это как эффективно использовать как раз искусственный интеллект, какие там приложения, чтобы люди просто учились этим пользоваться. Потому что, как обычно, 10% инноваторов, им объяснять ничего не надо, они уже сами все подхватили и сами тебе расскажут. Значит, там 10% консерваторов, ... которые будут совсем сложно к этому приходить. А между ними вот люди, которым просто надо прояснить, по несколько раз объяснить, вовлечь и так далее. И они потихоньку будут с этим работать рассказал он

Министр отметил Сбер и Яндекс, которые сейчас активно работают в сфере развития ИИ.