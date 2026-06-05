Котяков заявил, что 8% трудовых функций может выполнять ИИ Котяков: 8% трудовых функций могут быть заменены ИИ

Москва5 июн Вести.Искусственный интеллект способен взять на себя до 8% трудовых функций. Об этом ИС "Вести" заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он оценил, как искусственный интеллект может повлиять на рынок труда.

Мы видим, что в перспективе порядка 8% от всех трудовых функций, которые сегодня есть, прямо в среднесрочной перспективе, может быть заменена полностью искусственным интеллектом. При этом это не говорит о том, что 8% или 7,5% сотрудников будут уволены со своих мест. Нет. Мы говорим о том, что в принципе содержание конкретного рабочего места и конкретной функции будет заменено на ИИ, а именно компоновка и набор этих трудовых функций у каждого гражданина есть, как говорится, свой сказал министр труда и социальной защиты РФ

Ранее Котяков заявил, что Минтруд РФ сделал прогноз кадровой потребности на ближайшие семь лет.