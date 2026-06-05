Москва5 июнВести.До конца2026 года для каждой профессии будет сформирован справочник по функциям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, в среднем это около 20 функций, которые позволят с учетом оцифровки текущих моментов четко понимать емкость каждой профессии и влияние на нее искусственного интеллекта, либо процессов роботизации.
Поэтому мы сегодня с коллегами ведем до конца текущего года, я думаю, завершим эту работу, по формированию справочника, который будет наполнен конкретным набором функций для каждой профессии … Исходя из этого, мы уже понимаем перспективу изменения внутреннего содержания конкретной профессии и соответствующим образом закладываем это в профессиональный стандарт. И таким же образом он переходит уже в образовательный стандарт для системы подготовки специалистов соответствующих отраслейсказал министр труда и социальной защиты РФ
Ранее Антон Котяков заявил, что 8% трудовых функций могут быть заменены искусственным интеллектом.