Котяков: до конца года для профессий будет сформирован справочник по функциям ИИ

Котяков заявил о формировании справочника для каждой профессии по функциям ИИ Котяков: до конца года для профессий будет сформирован справочник по функциям ИИ

Москва5 июн Вести.До конца2026 года для каждой профессии будет сформирован справочник по функциям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, в среднем это около 20 функций, которые позволят с учетом оцифровки текущих моментов четко понимать емкость каждой профессии и влияние на нее искусственного интеллекта, либо процессов роботизации.

Поэтому мы сегодня с коллегами ведем до конца текущего года, я думаю, завершим эту работу, по формированию справочника, который будет наполнен конкретным набором функций для каждой профессии … Исходя из этого, мы уже понимаем перспективу изменения внутреннего содержания конкретной профессии и соответствующим образом закладываем это в профессиональный стандарт. И таким же образом он переходит уже в образовательный стандарт для системы подготовки специалистов соответствующих отраслей сказал министр труда и социальной защиты РФ

Ранее Антон Котяков заявил, что 8% трудовых функций могут быть заменены искусственным интеллектом.