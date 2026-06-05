Котяков заявил, что Минтруд сделал прогноз кадровой потребности на 7 лет Котяков: Минтруд сделал прогноз кадровой потребности на 7 лет

Москва5 июн Вести.Минтруд РФ сделал прогноз кадровой потребности на ближайшие семь лет. Об этом ИС "Вести" заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, Минтруд видит потребность по развитию отраслей и по предприятиям, а также с учетом этого имеет возможность корректировать контрольные цифры приема в учебных заведениях как в высшем, так и в среднем профессиональном образовании.

Мы совместно с нашими коллегами из образовательного блока сегодня сформировали прогноз кадровой потребности на 7-летний период … Помогаем ребятам сегодня находить себя с точки зрения поиска будущей профессии, маршрутизируемых на конкретные предприятия. Это, в свою очередь, влияет, в том числе, на снижение той потребности, которая сегодня формируется в отдельных отраслях пояснил Котяков

Ранее министр труда и социальной защиты РФ рассказал, где есть серьезная потребность в кадрах. Он назвал отрасли, где дефицит кадров наибольший.