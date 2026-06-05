Котяков рассказал о мерах поддержки студентов по целевому набору В Минтруде рассказали о мерах поддержки студентов по целевому набору

Москва5 июн Вести.Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал ИС "Вести" о мерах поддержки студентов по целевому набору. По его словам, между будущим работодателем и абитуриентом, который прошел конкурсный отбор, заключается договор, где определяются все условия.

Это может быть и выплата стипендий при успешном обучении молодым человеком или девушкой в процессе обучения со стороны работодателя. Это организация стажировок и практик в ходе обучения. Это могут быть какие-то дополнительные программы с точки зрения организации проживания, это институт наставничества. Все это закрепляется договором, исполнение которого является обязательным как для одной, так и для другой стороны сказал Котяков

Ранее министр труда и социальной защиты РФ рассказал об изменениях в целевом наборе на обучение.