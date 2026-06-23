Российские вузы полностью готовы к приемной кампании Фальков: вузы готовы к приемной кампании

Москва23 июн Вести.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил о полной готовности российских вузов к приемной кампании в нынешнем году.

Фальков принял участие в совещании кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр рассказал, что образовательная система сейчас нацелена на обеспечение кадрами социальной сферы и экономики. 20 июня стартовала новая приемная кампания.

Хотел бы отметить, что вузы готовы к приемной кампании, нацелены обеспечить самый широкий доступ выпускникам школ, колледжей и вообще в целом граждан в получении высшего образования сказал Фальков

Студентами российских вузов в этом году смогут стать около 1,5 млн абитуриентов, отмечали ранее в Минобрнауки. Заявление можно подать в том числе на портале "Госуслуги".