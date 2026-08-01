В России ряд вузов перестроили программы под новую модель высшего образования Минобрнауки РФ: 9 вузов перестроили программы под новую модель образования

Москва1 авг Вести.В России к настоящему моменту девять вузов полностью перестроили свои программы под новую модель высшего образования. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По словам главы Минобрнауки, в предстоящем учебном году студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе в вузах, которые принимают участие в пилотном проекте.

Причем девять университетов проекта уже полностью перестроили свои программы под новую модель высшего образования приводит слова Фалькова пресс-служба ведомства

Университеты, принимающие участие в пилотной программе с самого начала, и те, кто присоединился к проекту с января 2026 года, фиксируют значительный рост интереса к новым программам со стороны абитуриентов, добавил министр.

В апреле сообщалось, что в России обновят перечень специальностей, направлений подготовки в вузах, а также научных специальностей.