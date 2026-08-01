Москва1 авгВести.В России к настоящему моменту девять вузов полностью перестроили свои программы под новую модель высшего образования. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
По словам главы Минобрнауки, в предстоящем учебном году студенты будут обучаться по 581 новой образовательной программе в вузах, которые принимают участие в пилотном проекте.
Причем девять университетов проекта уже полностью перестроили свои программы под новую модель высшего образованияприводит слова Фалькова пресс-служба ведомства
Университеты, принимающие участие в пилотной программе с самого начала, и те, кто присоединился к проекту с января 2026 года, фиксируют значительный рост интереса к новым программам со стороны абитуриентов, добавил министр.
В апреле сообщалось, что в России обновят перечень специальностей, направлений подготовки в вузах, а также научных специальностей.