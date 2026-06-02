На целевое обучение в 2026 году отведено 83 тысячи бюджетных мест Фальков: на целевое обучение в вузах отвели 83 тысячи бюджетных мест

Москва2 июн Вести.Из 620,5 тысячи бюджетных мест, которые выделены в этом году российским вузам, 83 тысячи мест отданы под целевое обучение. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

При этом большая часть целевых мест распределена между такими направлениями подготовки, как здравоохранение, инженерное дело, образование и сельское хозяйство, отметил министр.

У нас всего, как я говорил, 620480 бюджетных мест в этом году, из них 83 тысячи будут отданы под целевое обучение. Четыре самых больших по количеству бюджетных мест группы специальностей и направлений: на первом месте – здравоохранение, на втором месте – инженерные науки, инженерное дело, на третьем месте – образование и педагогика, на четвертом – сельское хозяйство рассказал он

Также Фальков отметил одно из нововведений приемной кампании этого года, что все целевые бюджетные места детализированы не только по университетам, но и по уровням обучения, и по формам обучения с привязкой к конкретному работодателю.

Сам порядок минимально изменился. Сейчас до 10 июня работодатели размещают на портале "Работа в России" свои предложения для абитуриентов. Затем с 20 [июня] начнется приемная кампания. Абитуриенты смогут посмотреть по профилю своей будущей профессии…, где бы они хотели работать конкретно, в каком регионе, на каком предприятии. Смогут подать заявку, в каждом случае, как правило, это конкурс. И во второй половине июля общая картина будет понятна объяснил министр

Фальков напомнил, что в каждом договоре указано, что студент, который закончил целевое обучение, должен отработать определенное время на том предприятии, которое и заказывало его профессиональную подготовку.