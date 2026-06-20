Москва20 июн Вести.20 июня в российских вузах стартовала приемная кампания. Основной ее этап завершится в первых числах августа: 3 числа издаются приказы о зачислении на целевое обучение, зачислении льготных категорий граждан и победителей олимпиад, 7 августа публикуются приказы о зачислении на бюджет поступающих вне каких-либо квот и льгот, а до 31 августа издаются приказы о зачислении на платные места. Подробнее о новшествах этого года в интервью ИС "Вести" рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В этом году российским вузам было выделено 620481 бюджетное место, что несколько больше чем в предыдущую приемную кампанию. Фальков уточнил, что с 2020 года в России последовательно увеличивается количество бюджетных мест в университетах.

При этом, что очень важно, 73% от всех выделенных бюджетных мест переданы в наши регионы, в том числе с учетом запросов предприятий, организаций, учреждений социальной сферы и, конечно, прогноза по рынку труда, который мы берем у наших коллег из Минтруда отметил Фальков

На целевое обучение в 2026 году выделено 83140 бюджетных мест, их наибольшее количество предоставлено для педагогических, медицинских и инженерных специальностей.

Особенностью этого года является то обстоятельство, что все целевые места детализированы не только применительно или в привязке к конкретному университету, формам и уровням образования, но еще и к конкретному работодателю уточнил министр

Фальков напомнил, что основной мерой поддержки талантливых студентов являются специальные стипендии. Всего существует более 40 именных выплат разного рода.

Их количество и размер варьируются в зависимости от такого рода установленной стипендии. Но отдельно хотел бы обратить внимание, что 3400 студентов ежегодно получают именную стипендию президента, которая составляет 30 тысяч рублей. И при этом еще 5700 студентов также ежегодно получают именную стипендию правительства Российской Федерации, которая составляет, в свою очередь, 20 тысяч рублей рассказал глава Минобрнауки

Основным каналом подачи документов в университеты во время приемной кампании является суперсервис "Поступи в вуз онлайн", который размещен на портале "Госуслуги", сообщил Фальков.

Этот суперсервис мы совместно с университетами и Минцифры развиваем уже несколько лет, и в этом году это будет основной канал подачи документов. Он апробирован в предыдущие годы, он удобный, – можно, не выходя из дома, за несколько минут подать документы не менее чем в пять университетов, при этом в каждый из этих университетов не менее чем на пять специальностей и направлений уточнил он

При этом суперсервис "Поступи в вуз онлайн" позволяет абитуриентам грамотно выстроить свою траекторию во время приемной кампании и подобрать соответствующий университет, а также непосредственно следить за процессом поступления с момента подачи заявления до публикации приказа о зачислении, подчеркнул министр.

Важным нововведением приемной кампании этого года является введение "дней тишины", во время которых абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением или согласием на обучение, например, отзывать.

В этом году будет два таких дня - 3 августа и 7 августа, – и направлены они на то, чтобы не потерять бюджетные места в последний момент, а дать возможность абитуриентам определиться заранее и максимально, с учетом принципа справедливости распределить бюджетные места между теми, кто подаст соответствующее заявление объяснил Фальков

Также министр сообщил, что в этом году количество участников пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования в России расширено – сегодня в нем участвуют 17 ведущих университетов.

Общее количество студентов, которые будут обучаться по новым программам, составит 80 тысяч, из них 42,5 тысячи поступят на бюджетные места по переработанным, доработанным либо новым образовательным программам уточнил он

Министерство науки и высшего образования проводит большую работу по текущему и капитальному ремонтам существующих объектов инфраструктуры вузов и строительству новых общежитий, учебно-лабораторных корпусов и спортивно-оздоровительных комплексов, отметил глава ведомства.

В последний год было отремонтировано 110 общежитий в 78 российских университетах. И, конечно, это совершенно другие условия для проживания и получения образования. Наряду с этим нами реализуется большой проект по строительству современных студенческих городков. Часть таких городков… уже полностью построены, в ряде других регионов в этом году будут завершены отдельные объекты. И сам этот проект, рассчитанный до 2036 года, позволяет сделать серьезный вклад в обновление инфраструктуры университетов рассказал он

В завершение Фальков пожелал удачи всем абитуриентам, которые собираются поступать в этом году.