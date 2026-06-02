Фальков объяснил, зачем в конце приемной кампании в вузах ввели "день тишины" Фальков рассказал о причинах введения "дня тишины" при зачислении в вузы

Москва2 июн Вести.В целях большей предопределенности и более справедливого распределения бюджетных мест при приеме в российские высшие учебные заведения будет введен "день тишины". Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

По его словам, ранее абитуриенты могли до последнего момента менять свои предпочтения, забрать заявление или согласие на зачисление в конкретный вуз, однако приказ о зачислении был уже готов, из-за чего оставались вакантные бюджетные места.

Поэтому в этом году, 3 августа, это день зачисления тех, кто идет по разного рода квотам, и 7 августа – это будет "день тишины". Это, еще раз повторяю, в интересах всех абитуриентов. Это, на наш взгляд, должно сделать зачисление более справедливым и понятным для широкого круга лиц сказал Фальков

Ранее сообщалось, что в России введут "день тишины" при приеме в вузы страны, когда абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием.