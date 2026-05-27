Ректор МГТУ "Станкин" Падалкин рассказал о цели введения в вузах "дня тишины" Падалкин: "день тишины" - технический тайм-аут для издания приказов о зачислении

Москва27 мая Вести.Введенный Минобрнауки России с 2026 года запрет для абитуриентов менять или отзывать заявления и согласия на зачисление накануне издания приказов получил название "день тишины". Об этом рассказал ИС "Вести" ректор Московского государственного технологического университета "Станкин", доктор технических наук Борис Падалкин.

Согласно инструкции, "день тишины" должен проходить в учебных заведениях в тот день, когда приемные комиссии готовы к изданию приказов о зачислении абитуриентов в разряд студентов.

Это такой технический тайм-аут для подготовки приказов о зачислении. Это день, когда нельзя отозвать заявление о согласии на зачисление и подать заявление тоже нельзя. Уже все - конкурс состоялся. Представьте, университет готовит приказ, время 5 часов вечера, прибегает абитуриент и говорит, мол, все, я забираю документы…Нет, теперь такого не будет рассказал Падалкин

По мнению замминистра науки и высшего образования Андрея Омельчука, это нововведение позволит университетам более корректно формировать приказы, а абитуриентам – более эффективно управлять своими согласиями.