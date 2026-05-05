В ГД предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю

В Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру В ГД предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю

Москва5 мая Вести.Группа депутатов внесла в Государственную думу поправки к закону "Об образовании", наделяющие Минобрнауки РФ правом ограничивать поступление в магистратуру.

Согласно внесенным поправкам, поступить смогут те, кто заканчивал соответствующее направление в бакалавриате или имеет опыт работы по специальности. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Инициативу на рассмотрение ГД внесла межфракционная группа депутатов, среди которых - Сергей Кабышев, Александр Мажуга, Ольга Пилипенко, Владимир Кононов и другие.

Как следует из пояснительной записки, целью законопроекта является повышение качества высшего образования. Авторы отметили, что в настоящий момент до 24% принятых на программы магистратуры студентов имеют предыдущее образование, которое "никак не связано" с профилем подготовки. В качестве примера они указали, что на программу "химическая технология" зачислялись выпускники бакалавриата по направлениям менеджмента, экономики и лингвистики.

В отсутствие фундаментальных знаний не обеспечивается качество подготовки высококвалифицированного специалиста говорится в документе

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что в РФ настало время переосмысления понятия высшего образования.