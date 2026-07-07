В Госдуме предложили изменить правила поступления в вузы Депутат Госдумы предложил изменить правила поступления в вузы

Москва7 июл Вести.В Госдуме предложили изменить порядок учета ЕГЭ и дополнительных вступительных испытаний при поступлении в вузы. Соответствующее обращение направлено министру просвещения Сергею Кравцову.

Как пишет газета "Известия," высокие баллы ЕГЭ не всегда становятся пропуском в вуз: в ряде университетов абитуриенты должны сдавать дополнительные внутренние экзамены.

В связи с этим в России предложили изменить правила приема, разрешив поступающим выбирать, по каким результатам проходить отбор — ЕГЭ или вступительных испытаний вуза, но не одновременно по двум формам по одному и тому же предмету.

Это должно снизить нагрузку на выпускников, убрать дублирование оценочных процедур и сделать конкурс более прозрачным отметил автор письма, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко

Как пишет газета, предложение не предполагает отказа от внутренних испытаний. Речь идет о переходе к понятной модели приема.

По мнению автора письма, действующая практика создает неравные стартовые условия. Подготовка к внутренним испытаниям требует дополнительных временных и финансовых затрат. Кроме того, они не повышают объективность отбора, а создают дополнительную административную и психологическую нагрузку на выпускников в период приемной кампании.