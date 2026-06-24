Профессор указал на нюанс в новых правилах приема в вузы выпускников колледжей Сафонов оценил новые правила поступления в вузы для выпускников колледжей

Москва24 июн Вести.Правила пересдачи ЕГЭ для выпускников колледжей при смене профиля в вузе нуждаются в доработке, заявил ИС "Вести" доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

С 2026 года в России вступают в силу новые правила поступления в вузы для выпускников колледжей. Теперь, если профиль среднего профессионального образования не совпадает с выбранным направлением в вузе, для поступления необходимо будет сдавать ЕГЭ. Это касается тех, кто планирует сменить профессиональную сферу.

Нам надо все-таки очень четко проработать механизм - сейчас он все-таки недостаточно проработан, - взаимосвязи среднего профессионального образования и высшего. Потому что сегодня существуют разрывы считает Сафонов

Он обратил внимание на систему образования в советские годы.

Вы сдали выпускные экзамены в десятом классе, у вас есть возможность поступать в вузы достаточно длительный период времени. То есть вы можете подумать, чем вы хотите заниматься, и даже в армии отслужить и потом поступить в техникум или в ПТУ, а потом вернуться в вуз, и от вас не требуется пересдачи ЕГЭ... Нельзя по количеству сданных экзаменов разделять и потом закрывать ребятам возможность поступления в вузы, потому что тот же самый СПО (среднее профессиональное образование. - Прим. ред.) является хорошей базой для специалистов, которые хотят получать какие-то заточенные технические специальности резюмировал профессор

20 июня стартовала приемная кампания в вузы. Подать документы для поступления можно через Госуслуги, почтой или лично.