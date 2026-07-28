Абитуриенты в России должны подать согласия на зачисление в вузы до 5 августа

Минобрнауки установило сроки для абитуриентов основного конкурса Абитуриенты в России должны подать согласия на зачисление в вузы до 5 августа

Москва28 июл Вести.Абитуриенты, которые поступают в высшие учебные заведения по результатам ЕГЭ, должны подать согласие на зачисление в вузы до 5 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

До 12.00 мск 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и поступающих на целевое обучение, до 12.00 мск 5 августа — от поступающих по основному конкурсу уточнили в ведомстве

Также в Минобрнауки напомнили о некоторых изменениях в приемной кампании на 2026/2027 учебный год. Так, абитуриенты не могут отозвать или изменить свое согласие на поступление в день публикации приказов о зачислении.

Кроме того, действует запрет подачи документов через сайты вузов. Теперь будущим студентам необходимо заполнить анкету на "Госуслугах" или приехать лично в учебное заведение.