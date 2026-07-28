Москва28 июлВести.Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершается 29 августа, а магистратуры – 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России агентству ТАСС.
Представители ведомства пояснили, что срок подачи заявлений на платное обучение устанавливается образовательными учреждениями самостоятельно, но он не может быть позднее 20 сентября.
Завершение приемной кампании на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета – 29 августа, по программам магистратуры – 20 сентябрязаявили в Минобрнауки
При этом абитуриенты, которые поступают в высшие учебные заведения по результатам ЕГЭ, должны подать согласие на зачисление в вузы до 5 августа.