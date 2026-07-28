Минобрнауки РФ: прием на бюджет в вузы завершается 20 сентября

Приемная кампания на бюджетные места в вузы завершится 20 сентября Минобрнауки РФ: прием на бюджет в вузы завершается 20 сентября

Москва28 июл Вести.Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершается 29 августа, а магистратуры – 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России агентству ТАСС.

Представители ведомства пояснили, что срок подачи заявлений на платное обучение устанавливается образовательными учреждениями самостоятельно, но он не может быть позднее 20 сентября.

Завершение приемной кампании на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета – 29 августа, по программам магистратуры – 20 сентября заявили в Минобрнауки

При этом абитуриенты, которые поступают в высшие учебные заведения по результатам ЕГЭ, должны подать согласие на зачисление в вузы до 5 августа.