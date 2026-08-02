Фальков: вузы должны перейти на новую систему образования в ближайшие три года

В Минобрнауки назвали сроки перехода вузов на новую систему образования Фальков: вузы должны перейти на новую систему образования в ближайшие три года

Москва2 авг Вести.Переход всех российских вузов на новую систему образования должен завершиться в 2029 году, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ в мессенджере МАХ.

Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года уточнили в сообщении

Там также рассказали, что в 17 пилотных университетов, где уже тестируется новая модель, в этом году придут учиться около 42,4 тыс. абитуриентов.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что первый этап реализации пилотного проекта успешно пройден: с 2023 по 2025 годы реализации проекта на пилотные программы поступили свыше 33,5 тыс. человек.