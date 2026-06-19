Москва19 июн Вести.Правительство России утвердило правила проведения пилотного проекта по изменению уровней высшего образования в 2026-2030 годах. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Проект стартовал в сентябре 2023 года. Базовое высшее продолжается, в зависимости от специализации, 4-6 лет, магистратура – 1-3 года. Затем следует аспирантура.

В список вузов, принимающих участие в проекте, вошли 17 учебных заведений. С начала реализации проекта в 2023 году систему уже тестируют Балтийский федеральный университет им. Канта, МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

"Пилот" коснется свыше сотни специальностей, для которых предполагается разработать программы обучения и сроки учебы.

Ранее стало известно, что 20 июня в России начнется прием в вузы, и впервые в истории страны подача заявок будет осуществляться через сервис "Поступление в вуз онлайн".