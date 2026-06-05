С этого года подать документы в вузы можно через единое окно Чернышенко: впервые подача заявок в вузы будет проходить через единое окно

Москва5 июн Вести.20 июня в России начнется прием в вузы, и впервые в истории страны подача заявок будет осуществляться через сервис "Поступление в вуз онлайн". Об этом сообщил информационной службе "Вести" заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ-2026.

По словам вице-премьера, сервис существенно увеличивает возможности выбора вузов, особенно для ребят из регионов.

Действительно, волнительный период для всех семей, в которых есть абитуриенты, ребята, которые заканчивают школы в этом году. Прежде всего, 20 июня начнется прием. И впервые в истории нашей страны подача всех заявок нашими абитуриентами будет осуществляться через единое окно – сервис "Поступление в вуз онлайн", что существенно увеличивает возможность, особенно ребят из регионов, когда ты можешь подавать в пять различных учебных заведений по пяти возможным специальностям. Это серьезно увеличивает возможность выбора, плюс система позволяет давать рекомендации. Можно точнее настроиться на то направление, которое представляет интерес для абитуриента рассказал Чернышенко

Ранее министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков рассказал, как идет подготовка к приемной кампании и чем она будет отличаться в этом году.