В России с 1 июня изменят порядок приема в аспирантуру

Москва31 мая Вести.Порядок приема на программы аспирантуры изменится в России с 1 июня. В частности, уточнены правила электронной подачи документов, учета индивидуальных достижений и приема на места в пределах целевой квоты. Соответствующий приказ Минобрнауки РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, подать заявление о приеме документов можно только через единый портал госуслуг. При этом межгосударственные организации высшего образования, находящиеся в совместном ведении России и иностранного государства, вправе использовать собственные электронные информационные системы при приеме.

Теперь поступающим в аспирантуру будет присвоен уникальный код на "Госуслугах". После подачи заявления, не чаще одного раза в два часа, абитуриент сможет изменить информацию в нем, в том числе конкурсные группы и приоритеты зачисления, а также представить или отозвать документы.

В перечень индивидуальных достижений для поступающих добавили портфолио, подтверждающее достижения в научной или научно-технической деятельности. Порядок формирования такого портфолио будет определять образовательная организация.

