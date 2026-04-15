В России введут единые правила предоставления общежитий студентам В России разработали единый стандарт предоставления студентам мест в общежитиях

Москва15 апр Вести.Министерство просвещения совместно с Министерством науки и высшего образования России выступили с инициативой внедрить универсальный регламент распределения жилых помещений в студенческих общежитиях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа. В документе указано, что для получения места в общежитии учащемуся необходимо подать заявление в администрацию учебного заведения. К обращению нужно приложить справки, подтверждающие статус очного или заочного обучения, а также отсутствие собственной недвижимости или регистрации в населенном пункте, где располагается образовательная организация. В отдельных случаях могут потребоваться документы, свидетельствующие о тяжелом материальном положении студента.

Особые условия предусмотрены для студенческих семей, претендующих на выделение отдельной комнаты. Им предстоит дополнительно предоставить свидетельства о заключении брака, рождении или усыновлении детей, а также информацию о возрасте супругов.

В профильном ведомстве уточнили, что на данный момент в отечественных вузах обучается порядка 50 тысяч семейных пар, из которых более двух тысяч уже проживают в общежитиях.

Процедура распределения жилья будет находиться в ведении специальных комиссий, создаваемых внутри каждой образовательной организации.

Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России отремонтируют 800 студенческих общежитий.