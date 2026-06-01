Фальков рассказал об изменениях приемной кампании в вузы в 2026 году

Москва1 июн Вести.Основным каналом подачи документов в вузы за время приемной кампании 2026 года станут "Госуслуги" и внедренный в портал суперсервис. Об этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Традиционные способы подачи заявлений абитуриентами сохранятся, отметил министр.

Приемная кампания 2026 года имеет ряд своих особенностей. Первое, и, пожалуй, главное, состоит в том, что основным каналом подачи документов в этом году будут "Госуслуги" и суперсервис "Поступи в вуз онлайн". Конечно, можно также традиционно прийти в любой университет лично, подать документы либо отправить по почте. Информационные системы университетов в этом году мы не используем сообщил Фальков

