Вузы РФ могут отказаться от дипломных работ в пользу устного экзамена Фальков: дипломные работы могут отменить, вузы вернутся к устному экзамену

Москва27 мая Вести.Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может стать причиной отказа от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на круглом столе, посвященном использованию ИИ в учебном процессе и оценке выпускных работ.

По его словам, данные изменения позволят объективно оценивать реальные знания и компетенции студентов.

Мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью ИИ. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности, так же как и способности со знаком минус - "дурь каждого", как говорят, будут видны в полном объеме… Никакая система просто так не подготовит студента к вопросам преподавателя - это все равно чувствуется сказал Валерий Фальков

Министр также отметил, что выпускники российских вузов увеличили использование искусственного интеллекта при написании дипломных работ. Причем активнее всего студенты используют нейросеть для написания введения и заключения. Лидерами по доле сгенерированного текста стали экономические специальности.