Москва27 маяВести.Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может стать причиной отказа от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на круглом столе, посвященном использованию ИИ в учебном процессе и оценке выпускных работ.
По его словам, данные изменения позволят объективно оценивать реальные знания и компетенции студентов.
Мы возвращаемся к истокам, как это ни странно, к основам высшего образования с помощью ИИ. Я имею в виду устную оценку и коммуникации, когда способности, так же как и способности со знаком минус - "дурь каждого", как говорят, будут видны в полном объеме… Никакая система просто так не подготовит студента к вопросам преподавателя - это все равно чувствуетсясказал Валерий Фальков
Министр также отметил, что выпускники российских вузов увеличили использование искусственного интеллекта при написании дипломных работ. Причем активнее всего студенты используют нейросеть для написания введения и заключения. Лидерами по доле сгенерированного текста стали экономические специальности.