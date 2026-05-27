Фальков: доля текста из нейросети в дипломных работах студентов выросла

Москва27 мая Вести.Выпускники российских вузов увеличили использование искусственного интеллекта при написании дипломных работ. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

На круглом столе "Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ" министр отметил, что активнее всего студенты используют нейросеть для написания введения и заключения. А лидерами по доле сгенерированного текста до 60% стали экономические специальности.

По словам Фалькова, динамика выглядит угрожающе. Искусственный интеллект массово используют как студенты, так и преподаватели, сообщает РИА Новости.