Москва27 маяВести.Выпускники российских вузов увеличили использование искусственного интеллекта при написании дипломных работ. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
На круглом столе "Использование искусственного интеллекта в учебном процессе в вузах, подготовке и оценке квалификационных (выпускных) работ" министр отметил, что активнее всего студенты используют нейросеть для написания введения и заключения. А лидерами по доле сгенерированного текста до 60% стали экономические специальности.
По словам Фалькова, динамика выглядит угрожающе. Искусственный интеллект массово используют как студенты, так и преподаватели, сообщает РИА Новости.