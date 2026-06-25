В Болонской системе был изъян: в России хотят учиться по своим правилам В МГТУ Баумана сочли необходимым переход на новую систему высшего образования

Москва25 июн Вести.Переход на новую систему высшего образования в РФ был необходим, заявил ИС "Вести" ответственный секретарь приемной комиссии Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана - Иван Сидельников.

По его словам, отечественные вузы в подавляющем большинстве не смогли полноценно войти в Болонскую систему образования.

Болонская система очень сильно по своей сути отличается от российской системы образования, которая была до 2010 года. В российской системе образования всегда в культе и почете была фундаментальная подготовка, на которую после наслаивались профессиональные навыки. Болонская же система выстроена совершенно по-другому. Поскольку за четыре года ты тоже должен выпустить специалиста готового выйти на рынок труда и снизить уровень фундаментальной профессиональной подготовки. Но большинство университетов не стали радикально перестраивать учебные планы сказал эксперт

Зачастую получалось так, что в вузах расщепляли программу подготовки на четыре года бакалавриата и два года магистратуры. И это порождало сумятицу, поскольку не все закончившие бакалавриат продолжали обучаться по той же специальности в магистратуре.

Разрыв получался не очень хороший. И вроде много ребят поступают, заканчивают бакалавриат, но после этого не идут в магистратуру и на рынок труда. И специалистов нужной квалификации нет пояснил он

Потому в России и назрела реформа высшего образования. Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Баумана входит в число вузов, в которых будет реализован пилотный проект новой системы образования.

Новая система подразумевает больше практики и гибкие сроки обучения: базовое высшее - 4-6 лет, магистратура и ординатура - 1-3 года. При этом аспирантура остается как уровень профессионального образования.

Самое ключевое — это то, чтобы готовили специалистов для рынка труда. То есть человек поступил в университет, отучился и готов решать любые профессиональные задачи. Ему не надо идти в магистратуру, доучиваться, переучиваться, он уже готов. Для этого нам, конечно, нужно пересмотреть и подходы к образованию, и методическое содержание, и сроки обучения. Потому что за четыре года зачастую дать полный объем знаний просто невозможно добавил Сидельников

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что переход на новую модель высшего образования планируется завершить до 2030 года.