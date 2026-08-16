Первые дипломы базового высшего образования выдадут в России в 2027 году

В 2027 году российские вузы будут выдавать дипломы нового образца Первые дипломы базового высшего образования выдадут в России в 2027 году

Москва16 авг Вести.В России первые дипломы о получении базового высшего образования начнут выдавать в 2027 году. Документы нового образца вузы будут вручать выпускникам в рамках пилотного проекта по переходу на новую модель обучения. Об этом сообщили РИА Новости в российских высших учебных заведениях.

Главное отличие новых дипломов – в них будет указана конкретная квалификация, а не обобщенное "бакалавр".

Только 6 вузов РФ являются участниками "пилота" с 2023 года​​​. Это значит, что летом 2027 года их выпускники получат документы не с обобщенным указанием "бакалавр", а конкретной квалификацией отметили в Университете науки и технологий МИСИС

По словам проректора по образованию НИТУ МИСИС Андрея Воронина, квалификация – это ориентир для работодателя. В крупных компаниях ценят более узкую специализацию, а не только диплом. Теперь после после окончания вузов устраиваться на работу придут, например, "инженеры-программисты", "физики", "бизнес-аналитик" и другие.

При этом, перечень квалификаций вуз определяет самостоятельно, однако с учетом образовательных и профессиональных стандартов.

Проект по совершенствованию системы высшего образования в России стартовал в 2023 году. Сейчас пилотная программа объединяет 17 вузов. Студенты получают базовое (от 4 до 6 лет) и специализированное (1-2 года) высшее образование.