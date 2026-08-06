Фальков: конкурсы в вузы с новой системой образования зашкаливают Фальков отметил высокий конкурс абитуриентов в вузы с новой моделью образования

Москва6 авг Вести.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал в интервью ИС "Вести" о высоком конкурсе среди абитуриентов в вузы с новой моделью высшего образования.

По словам Фалькова, в пилотном проекте участвовали шесть вузов, а сейчас к ним присоединились еще 11. Образовательная программа, основанная на новых правилах, теперь охватывает более 40 тысяч бюджетных мест.

...Конкурсы на новые программы или на вузы, которые участвуют в пилоте, зашкаливают. Достаточно привести в пример наш легендарный МФТИ, где количество заявлений больше чем на 50% увеличилось сказал министр

Он отметил, что в 11 вузах перестали принимать на четырехлетний бакалавриат, абитуриентов берут на новые программы высшего образования, которые, как правило, длятся от пяти лет и больше.

Такие программы позволяют подготовить полноценных инженеров, они имеют большую практическую компоненту, большую фундаментальную составляющую добавил Фальков

В феврале премьер РФ Михаил Мишустин отметил необходимость ускорить переход от Болонской двухуровневой системы на новую модель высшего образования в РФ.