Три причины в пользу колледжа: почему школьники выпускаются после 9-го класса Эксперт ВШЭ обозначил три причины тренда на поступление в колледж

Москва17 июл Вести.Молодые люди все чаще идут в колледжи после 9-го класса, чтобы получить среднее профессиональное образование, после чего поступают в вуз. Об основных причинах тренда рассказал KP.RU заведующий лабораторией "Развитие университетов" НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов.

Первым фактором этого тренда он назвал эффект вытеснения.

В регионах преподаватели не скрывают, что учащимся, в которых не видят потенциал, рекомендуют поступать в колледж для того, чтобы не портить показатели по школе и по ЕГЭ отметил Габдрахманов

По словам эксперта, подросткам нравится возможность поступить в вуз без ЕГЭ после колледжа, а лишь по внутренним испытаниям. Однако с 2026 года произошли изменения в правилах. Теперь поступать без ЕГЭ можно только в том случае, если не меняешь профиль. В ином случае придется сдавать ЕГЭ.

Третьей причиной тренда Габдрахманов назвал тот факт, что после колледжа человек быстрее выходит на рынок труда и начинает зарабатывать.

Ранее доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что правила пересдачи ЕГЭ для выпускников колледжей при смене профиля в вузе нуждаются в доработке.