Кооперация работодателей и вузов: студенты стали чаще работать по специальности HR-эксперт объяснил, почему студенты стали чаще выбирать работу по специальности

Москва11 июн Вести.HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства "АмАлко" Гарри Мурадян в интервью ИС "Вести" рассказал, почему студенты стали чаще выбирать работу по специальности, а не стихийные подработки.

По словам эксперта, все дело в том, что и работодатели подключились к борьбе за кадры, и вузы стали активнее продвигать своих студентов, так как от этого зависит их рейтинг.

Это заслуга центров развития карьеры, служб содействия трудоустройства, служб занятости, самих вузов, ссузов, а также городских центров, которые оказывают содействие. Плюс сами работодатели начали больше денег, сил и ресурсов инвестировать в создание бесшовного карьерного трека, когда они сами приходят к целевым колледжам, учебным заведениям и предлагают различного рода коллаборации, когда на втором-третьем курсе ребят уже отправляют на практику, на стажировку отметил Мурадян

Он добавил, что работодателям стало более выгодно начать готовить студентов под запросы компании заранее.

Работодатель понял, что отрыв обучения в вузе и в ссузе от реальной работы настолько велик, что проще брать "сырого" [студента] и дорабатывать под себя. А второй фактор, он больше относится к "синим воротничкам", это сварщики, электрики, монтажники. Там история такая, что дефицит этих кадров настолько велик, что готовы самых ранних обучающихся забирать к себе на работу сказал HR-эксперт

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал ИС "Вести" о мерах поддержки студентов по целевому набору. По его словам, между будущим работодателем и абитуриентом, который прошел конкурсный отбор, заключается договор, где определяются все условия.