Москва14 июл Вести.Работодатели в России стали активнее возвращаться к найму новых сотрудников при помощи рекомендаций. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова отметила в интервью ИС "Вести", что этот способ не новый, но сегодня компании экономят свои бюджеты.

Кроме того, работодатели отчаялись искать через разные специализированные сайты новых работников, надеясь найти подходящих сотрудников, подчеркнула эксперт. Сегодня, по ее словам, количество резюме выросло до 7,2 миллиона, из-за чего на одно место иногда претендует до 600 специалистов.

Если вас рекомендует кто-то из коллег, кто с вами уже взаимодействовал, то, в принципе, они понимают, что вы не какой-то условный кот в мешке, то есть у вас уже есть какая-то репутация. … Второй момент – это кадровый голод, потому что безработица в России держится на историческом минимуме сейчас – от около 2,2% до 2,5%. Это значит, что все, кто хотел работать, уже работает объяснила Лоикова

Ранее сообщалось, что причины отказа соискателям при приеме на работу не всегда связаны с автоматизированным отбором резюме. Решения работодателей обычно основаны на определенной логике, которая не всегда может быть очевидной.