Москва15 мая Вести.Резюме, составленные ИИ-платформой, не дают кадровикам понимание о личности и опыте кандидатов. Об этом рассказала в интервью ИС "Вести" руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя сервиса Работа.ру Татьяна Мощагина.

Она отметила все возрастающую тенденцию соискателей облегчать себе работу, создавая резюме, написанные красивым языком.

Они вылизаны, вычищены, и за этим красивым и правильным текстом мы зачастую не можем понять, кто на самом деле перед нами, и что это за специалист, а самое главное — есть ли вообще у него опыт или нет? Самое сложное — теперь мы не видим тот самый опыт, который нам нужен. Потому что, как правило, самое интересное для любого работодателя — это наличие опыта. Не столько важно, как красиво написано резюме, сколько то, какие навыки имеет человек объяснила Татьяна Мощагина

В связи с популярностью искусственного интеллекта выросло число очных интервью. Тестовые задания также переходят в офисы вместо задач на дом. На сегодня, по словам Мощагиной, 39% кадровиков сталкиваются с "искусственными" ответами на задания.