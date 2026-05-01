Москва1 маяВести.В США свыше 60% процентов собеседований проводится с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Такие данные обнародовала компания Greenhouse, занимающаяся разработкой ИИ для корпоративных целей.
В компании сообщили, что все больше соискателей рассказывают о том, что первый "интервьюер" оказывается не человеком.
Сейчас почти две трети соискателей в США (63%) говорят, что они уже сталкивались с подобнымсказано в материале
При этом 70% опрошенных утверждают, что потенциальные работодатели не полностью раскрыли детали применения искусственного интеллекта, а в одном из пяти случаев и вовсе не сообщали об ИИ.
80% опрошенных соискателей полагают, что политика работодателей в области искусственного интеллекта расплывчата, встречается редко или же вообще ее нет, пишет РИА Новости.
Ранее проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Сергей Косарецкий в комментарии ИС "Вести" назвал число студентов, использующих ИИ для выполнения работ.