Greenhouse: более 60% собеседований в США проходят с использованием ИИ

Соискатели в США чаще замечают, что на собеседовании общаются с ИИ Greenhouse: более 60% собеседований в США проходят с использованием ИИ

Москва1 мая Вести.В США свыше 60% процентов собеседований проводится с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Такие данные обнародовала компания Greenhouse, занимающаяся разработкой ИИ для корпоративных целей.

В компании сообщили, что все больше соискателей рассказывают о том, что первый "интервьюер" оказывается не человеком.

Сейчас почти две трети соискателей в США (63%) говорят, что они уже сталкивались с подобным сказано в материале

При этом 70% опрошенных утверждают, что потенциальные работодатели не полностью раскрыли детали применения искусственного интеллекта, а в одном из пяти случаев и вовсе не сообщали об ИИ.

80% опрошенных соискателей полагают, что политика работодателей в области искусственного интеллекта расплывчата, встречается редко или же вообще ее нет, пишет РИА Новости.

Ранее проректор по научной деятельности Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Сергей Косарецкий в комментарии ИС "Вести" назвал число студентов, использующих ИИ для выполнения работ.