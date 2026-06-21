Москва21 июн Вести.Желание работать и развиваться в профессии – это основное качество соискателя, на которое обращает внимание работодатель. Главная проблема, с которой сталкиваются компании, заключается в отсутствии длительной мотивации у работников. Подробнее о том, какие еще качества будущего сотрудника интересуют нанимателя, рассказала ИС "Вести" независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Для компании крайне важно, чтобы человек хотел развиваться в направлении, был ответственным, был дисциплинированным, то есть не опаздывал, приходил вовремя, не нарушал, например, правила и регламенты компании. Если мы говорим о рабочих специальностях, всегда они связаны у нас и с опасностью, например рассказала она

По словам Лоиковой, проблема с отсутствием длительной мотивации возникла из-за того, что на российском рынке труда сегодня находится около пяти поколений работников, у каждого из которых свое отношение к работе. В особенности это касается молодого поколения, подчеркнула эксперт.

У них больше работа воспринимается не как постоянное место, куда тебе нужно приходить и что-то делать ответственно, а как такой проект: пока мне интересно, я хожу и делаю, как только мне стало неинтересно и я чувствую, что нарушаются мои границы каким-то образом, то я просто встал и ушел объяснила Лоикова

Ранее HR-эксперт рассказала, что сегодня на рынке труда наблюдается серьезный дефицит кадров в профессиях, связанных с коммуникацией, инфраструктурными проектами и импортозамещением.