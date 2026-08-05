Москва5 авг Вести.Руководство и подчиненные чаще всего не слышат друг друга – это становится проблемой в компаниях и основной причиной возникновения серьезных конфликтов в рабочей среде. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга UNITY Болеслав Каленский.

По мнению эксперта, решить эту проблему помогают корпоративные мероприятия.

Это действительно классическая проблема, такая же, как отцы и дети – проблема поколений, она все же в той или иной степени присутствует, и соответственно [есть проблема] отсутствия коммуникации между руководством и подчиненными… Руководство и подчиненные не слышат друг друга, и это необходимо решать с помощью корпоративных совместных мероприятий. Не обязательно они должны быть какими-либо увеселительными корпоративами. Это и совместное обучение, такие тимбилдинги, это участие в каких-то благотворительных акциях. Банально даже фотоконкурс может сплотить команду, потому что уже начинает присутствовать некая толика неформального общения сказал он

Сгладить противоречия между руководством компании и подчиненными также поможет сбор обратной связи, отметил Каленский.

Сбор обратной связи с точки зрения как от руководства насчет подчиненных, анонимное, так и подчиненных с точки зрения стиля управления руководства, различные анкетирования, опросные листы, исходя из этого, чтобы модернизировать в том числе управление. Потому что часто бывает на практике, что во многих компаниях либо неясность постановки задач, либо нереалистичные дедлайны ставятся. От этого у сотрудников происходит определенное выгорание пояснил эксперт

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