Москва19 июл Вести.Основной причиной опозданий является расстановка приоритетов, а также форс-мажоры. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора по подбору персонала кадровой компании "Юнити" Болеслав Каленский.

Он также добавил, что оправдывать свои опоздания лучше разными причинами.

Я бы предложил проявлять разнообразие, но, чтобы оно не было слишком сочиненным. Краткость – сестра таланта. … (Основная причина опозданий. – Прим. ред.), наверное, отчасти это расстановка приоритетов … Если мы говорим о крупных городах, то транспортные коллапсы, они случаются. На собственной практике зимой, когда были эти сильные снегопады, да, я несколько раз действительно прямо сильно опаздывал на работу, но я ничего не мог с этим сделать, такая ситуация