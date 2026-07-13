Москва13 июл Вести.Чувство раздражения от базовых задач и постоянная усталость могут быть первыми признаками профессионального выгорания, рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель директора департамента по подбору персонала кадрового холдинга UNITY Болеслав Каленский.

При возникновении подобных признаков человеку необходимо согласовать полноценный двухнедельный отпуск, посоветовал эксперт.

Первые признаки – это раздражительность даже от базовых задач, это постоянная усталость, которая не проходит в течение выходных дней. Поэтому я порекомендовал, в первую очередь, если наступают подобные признаки так или иначе согласовать отпуск, и отпуск этот должен минимум две недели происходить, потому что за одну неделю сотрудник не успеет ни психологически, ни физически восстановиться рассказал Каленский

При этом он обратил внимание, что находящиеся в отпуске работники продолжают отслеживать рабочие процессы и это мешает перезагрузке организма и полноценному отдыху.

Ранее специалист объяснил, почему выход на больничный не поможет сотрудникам при профессиональном выгорании и гарантировано приведет к рецидиву.