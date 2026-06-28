Врач Райхбах: пассивность в старости негативно влияет на здоровье

Врач предупредил пенсионеров, что они часто забывают о важном факте Врач Райхбах: пассивность в старости негативно влияет на здоровье

Москва28 июн Вести.Длительное бездействие пожилого человека негативно влияет на здоровье. Об этом, как пишет "Лента.ру", напомнил американский реабилитолог Сэл Райхбах в комментарии Yahoo.

По его словам, пенсионеры после окончания работы хотят отдохнуть, но в результате отдыха наоборот чувствуют себя разбитыми. Врач заявил, что длительное бездействие влияет на настроение, качество сна и когнитивные способности.

Райхбах рассказал, что опасения вызывают те случаи, когда человек может положительно ответить на некоторые вопросы.

Ложится ли человек спать позже? Пропускает ли приемы пищи? Пренебрегает личной гигиеной? Уклоняется от планов? Меньше двигается? сказал врач

Сюда же входит вопрос о том, проводит ли пенсионер большую часть времени во сне или в обществе телевизора/гаджета.

По данным реабилитолога, обычно последствия становятся заметны через полгода-год после окончания работы.

Врач порекомендовал постепенно добавлять в свой распорядок различные дела: небольшие прогулки, телефонные звонки, кружки. Он считает, что можно заняться иностранным языком, волонтерством, растениеводством или вовсе выйти на работу на неполный день.

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