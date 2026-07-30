Психиатр рассказал, что делать при бессоннице Психиатр Исаев дал рекомендации по борьбе с бессонницей

Москва30 июл Вести.При бессоннице не следует часами лежать в постели в попытке заставить себя уснуть, предупредил врач-психиатр, кандидат медицинских наук, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев в беседе с RT.

Не самым удачным способом уснуть врач также назвал активную деятельность в надежде утомить себя. По его словам, если сон не приходит долгое время, стоит покинуть спальню и заняться спокойным делом – например, почитать книгу при приглушенном свете. Возвращаться в кровать следует только при появлении сонливости.

Смысл не в том, чтобы "устать", а в том, чтобы не закреплять условную связь "кровать = место, где я мучаюсь и переживаю, что не сплю". Такой подход используется в когнитивно-поведенческой терапии инсомнии (бессонницы) и направлен на восстановление естественной ассоциации между постелью и сном указал он

Между тем психиатр рекомендовал обратиться к специалисту в случае, если нарушения сна сохраняются долгое время и сопровождаются усталостью в дневные часы, снижением работоспособности или эмоциональными нарушениями.

В клинической практике хронической считается инсомния, которая сохраняется не менее трех месяцев и возникает не реже трех раз в неделю объяснил врач

Исаев добавил, что бессонница не всегда является самостоятельной проблемой. В некоторых случаях нарушения сна идут рука об руку с тревожными и депрессивными расстройствами. Также трудности с засыпанием могут быть симптомом биполярного аффективного расстройства и ряда других психических заболеваний.

Поэтому при длительно сохраняющейся бессоннице важно исключить состояния, требующие специфического лечения. В таких ситуациях лечить необходимо не саму бессонницу, но ее основную причину подытожил психиатр

Ранее научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, как недостаток сна разрушает защитные барьеры организма.