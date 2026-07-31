Врач Шуппо рассказала, когда нужно ложиться спать Врач Шуппо посоветовала ложиться спать до 23.00 для поддержания биоритма

Москва31 июл Вести.Человеку для поддержания биоритма следует ложиться спать примерно в одно и то же время, избегая позднего отхода ко сну. Об этом RT рассказала врач, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

По ее словам, с 23.00 до 03.00 в организме вырабатывается мелатонин, который помогает снижать уровень кортизола и глюкозы.

В это время человек обязательно должен спать. Мелатонин очень важен для человека – это еще и гормон молодости, который замедляет старение отметила врач

Она объяснила, что бессонные ночи могут влиять на снижение иммунитета и развитие "негативных внутренних факторов".

Шуппо рекомендовала ложиться спать во временной промежуток с 21.00 до 23.00, поддерживать в спальне температуру от +17 до +20 градусов, а за несколько часов до сна отказываться от гаджетов. Также специалист посоветовала не есть на ночь и для расслабления выпить успокаивающий чай, принять ванну с магниевой солью или использовать утяжеленное одеяло.

Ранее специалист рассказывала, что при недостатке сна разрушаются защитные барьеры организма, растет риск патологических состояний.