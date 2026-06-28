Москва28 июн Вести.Климат влияет на работоспособность человека и на его распорядок дня. Об этом ИС "Вести" рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он привел в пример южные территории, где из-за жары работа начиналась с раннего утра, и в обед трудящимся обязательно нужно было отлучиться на сон. По его словам, дневной сон в таких регионах был не проявлением лени или нежелания трудиться, а необходимостью.

Если мы с вами возьмем южные территории - например, Испания, Португалия. Мы прекрасно помним эту замечательную мечту - сиесту посреди среди рабочего дня. Но если мы опять с вами посмотрим, так сказать, исторические факты, то и в Средние века даже в России было принято после рабочего дня вот такого дневного – потому что вставали-то рано утром, физически была тяжелая работа, – спать обязательно один час сказал Сафонов

Сейчас, как отметил эксперт, сон посреди рабочего дня стал активно практиковаться и в северных регионах, а также в Англии и Германии.

Также профессор рассказал, кто самый работоспособный – женщины или мужчины. По его словам, однозначного ответа на этот вопрос нет.

Женщины больше склонны, так сказать, к такому монотонному труду… Мужчины больше склонны, так сказать, к героике. То есть, знаете, таким быстрым решениям, на которые тратят много физических сил. Поэтому здесь вот опять физиология, она принимает огромное участие с точки зрения формирования стереотипов поведения и склонности пояснил он

Сафонов добавил, что мужской организм более крепкий, чем женский, и это тоже влияет на работоспособность.