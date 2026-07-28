Москва28 июл Вести.Сладости, белый хлеб и другие продукты с быстрыми углеводами могут негативно влиять на работоспособность из-за резких колебаний уровня сахара в крови. Об этом NEWS.ru рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба "Лапино Фитнес" Эмиль Халимов.

По словам специалиста, стабильный уровень энергии в течение рабочего дня помогают поддерживать продукты с высоким содержанием белка и сложных углеводов. Он также рекомендовал не пропускать приемы пищи и соблюдать питьевой режим.

После плотного обеда из быстрых углеводов, сладкого и белого хлеба сахар в крови резко подскакивает, а затем падает, и человека накрывает сонливость прямо на рабочем месте сказал эксперт

Халимов отметил, что крупы, овощи, рыба, мясо и яйца обеспечивают организм энергией на несколько часов без выраженной сонливости.

Кроме того, он рекомендовал употреблять кофе преимущественно в первой половине дня, поскольку поздний прием напитка может ухудшить качество сна.

Эксперт также подчеркнул, что даже легкое обезвоживание способно снижать концентрацию внимания и память, поэтому в течение дня важно регулярно пить воду.