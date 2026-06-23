Биохимик раскрыла, как фастфуд и сладкие напитки влияют на работу мозга Биохимик Дивинская: бургеры и заводская выпечка снижают умственные способности

Москва23 июн Вести.Злоупотребление фастфудом может оказывать негативное влияние на когнитивные способности человека. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на биохимика, доказательного нутрициолога и специалиста по пищевому поведению Анну Дивинскую.

По словам эксперта, ультрапереработанные продукты, в которые входят чипсы, бургеры, сладкие напитки, заводская выпечка, объединяет не только скорость приготовления, но и состав. Дивинская уточнила, что в составе такой пищи много насыщенных жиров, рафинированных углеводов, соли и пищевых добавок, а нутриентов, которые нужны мозгу, минимальное количество.

Специалист упомянула 8-летнее исследование с участием 10 775 человек, которое показало, что у тех, кто получал из фастфуда наибольшую долю суточных калорий, когнитивное снижение за эти годы шло быстрее.

Скорость глобального снижения умственных функций у них оказалась на 28% выше, а исполнительных — на 25% выше по сравнению с теми, кто ел меньше такой еды заявила биохимик

Эксперт считает, что злоупотребление сладкими ультрапереработанными продуктами может негативно влиять на речевые навыки и скорость обработки информации.

Дивинская добавила, что механизм пока изучается, но известны вероятные пути. Речь идет о системном воспалении, нарушении микробиоты кишечника, окислительном стрессе и прямом влиянии насыщенных жиров на структуры префронтальной коры.

По данным собеседницы журналистов, свыше 78% исследований по теме фиксируют связь между высоким употреблением ультрапереработанных продуктов и худшими когнитивными показателями - по памяти, исполнительным функциям и в общей совокупности процессов.

Биохимик уточнила, что связь пока не доказана окончательно, но стоит задуматься, чем питаться перед важными решениями.