Москва28 июнВести.Человек, который употребляет фастфуд даже в пределах своей нормы калоража, все равно рискует здоровьем, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра ФГБУ "НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова" Минздрава России Наталью Мокрышеву.
Важно различать изменение массы тела (условную цифру на весах) и метаболическое здоровье. Даже при стабильном весе питание фастфудом может способствовать развитию инсулинорезистентности, дислипидемии и системного воспаления за счет избытка насыщенных жиров, трансжиров и добавленного сахараотметила она
По словам эндокринолога, при этом человек может заметить увеличение жировой массы, хотя вес не меняется.