Врач Мокрышева: употребление фастфуда ведет к рискам даже при разумном калораже

Питание фастфудом даже в рамках нормы калорий может привести к отложению жира Врач Мокрышева: употребление фастфуда ведет к рискам даже при разумном калораже

Москва28 июн Вести.Человек, который употребляет фастфуд даже в пределах своей нормы калоража, все равно рискует здоровьем, сообщил ТАСС со ссылкой на директора научного центра ФГБУ "НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова" Минздрава России Наталью Мокрышеву.

Важно различать изменение массы тела (условную цифру на весах) и метаболическое здоровье. Даже при стабильном весе питание фастфудом может способствовать развитию инсулинорезистентности, дислипидемии и системного воспаления за счет избытка насыщенных жиров, трансжиров и добавленного сахара отметила она

По словам эндокринолога, при этом человек может заметить увеличение жировой массы, хотя вес не меняется.