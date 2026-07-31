Москва31 июлВести.В жаркую погоду нельзя злоупотреблять сладкими лимонадами и бутербродами с колбасой. Об этом предупредила нутрициолог Наталья Шипарева.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что такое питание может привести к замедлению пищеварения и запорам.
Лимонад – это сахарная бомба. В стакане магазинного напитка содержится до шести чайных ложек сахара. Инсулин скачет, поджелудочная работает на износ, а лишняя глюкоза превращается в жир. Ледяная газировка вызывает спазм сосудов желудка, замедляя пищеварение, и провоцирует вздутиеобъяснила Шипарева
По словам нутрициолога, регулярное питание бутербродами в жаркую погоду также может привести к увеличению веса.
Ранее россиян предупредили, что продукты с высоким содержанием белка и влаги летом портятся быстрее всего.