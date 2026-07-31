Нутрициолог Шипарева: в жару опасно злоупотреблять лимонадом и бутербродами

Эксперт назвала продукты, которыми опасно злоупотреблять в жаркую погоду Нутрициолог Шипарева: в жару опасно злоупотреблять лимонадом и бутербродами

Москва31 июл Вести.В жаркую погоду нельзя злоупотреблять сладкими лимонадами и бутербродами с колбасой. Об этом предупредила нутрициолог Наталья Шипарева.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что такое питание может привести к замедлению пищеварения и запорам.

Лимонад – это сахарная бомба. В стакане магазинного напитка содержится до шести чайных ложек сахара. Инсулин скачет, поджелудочная работает на износ, а лишняя глюкоза превращается в жир. Ледяная газировка вызывает спазм сосудов желудка, замедляя пищеварение, и провоцирует вздутие объяснила Шипарева

По словам нутрициолога, регулярное питание бутербродами в жаркую погоду также может привести к увеличению веса.

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