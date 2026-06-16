Врач предупредила об опасности употребления арбуза и дыни на пляже Врач Сайно: арбуз и дыня на пляже могут вызвать обезвоживание

Москва16 июн Вести.Об опасности употребления в пищу арбуза и дыни на пляже предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно. По ее словам, которые приводит ТАСС, эти продукты могут вызвать обезвоживание и расстройство стула.

Бахчевые культуры вызывают мочегонный эффект, а это опасность обезвоживания в жару. Если разрезать дыню и арбуз, то, как правило, они сразу не будут съедены, останется какая-то часть, которая подвержена попаданию и размножению болезнетворных микроорганизмов, поскольку холодильников на пляже нет. Нужно иметь в виду и тот факт, что и арбуз, и дыня содержат фруктозу и клетчатку, которые вызывают расстройство стула, что также приводит к обезвоживанию сказала эксперт

Она также уточнила, что не стоит брать на пляж майонезные салаты, вареные яйца и блюда с ними, кондитерские изделия с кремом, поскольку все это быстро портится на жаре. Сайно также предостерегла от соленых сухариков и снэков, которые также могут вызвать обезвоживание.