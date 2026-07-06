Врач рассказал о тех людях, кому арбуз бывает противопоказан

Врач - о тех, кому стоит отказаться от употребления арбуза Врач рассказал о тех людях, кому арбуз бывает противопоказан

Москва6 июл Вести.Чем полезен арбуз и сколько кусков можно съесть в день - об этом в беседе с RT рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории "Гемотест".

Летняя жара заставляет искать разные способы утолить жажду. На помощь приходит арбуз — и еда, и напиток, ведь он почти целиком состоит из воды: ее доля достигает 90%.

Арбуз ценен с точки зрения биохимического состава. Арбузная мякоть богата ликопином. Этот пигмент работает как антиоксидант, защищая клеточные мембраны от окислительного стресса и замедляя возрастные изменения отмечает врач

Кроме того, в арбузе присутствуют аскорбиновая кислота, ретинол, калий, магний и аминокислота цитруллин, которая положительно влияет на тонус сосудов и кровоток, уточнила эксперт.

Но даже такой полезный продукт нельзя употреблять без меры. Для взрослого человека без хронических болезней ограничений по употреблению арбуза нет, можно съесть примерно полкило в день. Однако при заболеваниях почек и склонности к отекам арбуз создает нагрузку на выделительную систему, а при мочекаменной болезни может провоцировать движение камней.

Также он может вызвать скачок сахара в крови, поэтому людям с сахарным диабетом нужно есть его с осторожностью. Отказаться от него стоит и в период воспаления поджелудочной железы.