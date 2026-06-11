Москва11 июн Вести.Употребление пива в жаркую погоду повышает риск инсульта и выероятность солнечного и теплового удара, заявила в беседе с ТАСС врач-эндокринолог и диетолог замдиректора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова. Причиной, по ее словам, является подавление алкоголем гормона вазопрессина и следующее за этим обезвоживание организма.

[Пиво]подавляет действие гормона вазопрессина, который отвечает за регуляцию водного баланса, - в результате организм теряет больше жидкости. В таких условиях легко получить тепловой или солнечный удар, возрастают риски инсультов пояснила эксперт

Она добавила, что если человек все же употребляет алкоголь в жару, на 1 порцию алкоголя рекомендуется выпивать 1-2 стакана воды. Кроме того, при этом человеку не рекомендуется находиться на солнце в течение 1-2 часов после возлияния.

Также врач предупредила, что людям с болезнями почек и сердца следует с осторожностью употреблять в пищу арбузы, огурцы, виноград, кофе и зеленый чай. Эти продукты обладают мочегонным эффектом и также могут привести к обезвоживанию.