Врач: сердечники и астматики в жару находятся в зоне риска

Врач перечислила заболевания, которые могут обостриться в жару Врач: сердечники и астматики в жару находятся в зоне риска

Москва9 июн Вести.В период установившейся в Москве жаркой погоды людям с сердечно-сосудистыми патологиями и бронхиальной астмой следует внимательнее относиться к своему самочувствию из-за риска обострений. Об этом РИА Новости рассказала главный врач городской поликлиники №220 Анна Косенкова.

По прогнозам синоптиков, сильная жара продержится в столице практически всю неделю. В эти дни повышается риск инфарктов, инсультов, приступов стенокардии и тромбозов, возможно обострение бронхиальной астмы, возрастает нагрузка на почки, не исключены тепловой удар и потеря сознания.

Если человек чувствует какие-то нехарактерные для него неприятные ощущения, то желательно обратиться к специалисту. Тем более что в столичных поликлиниках сейчас внедрены сервисы Умного приема, которые при помощи ИИ помогают выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой на ранней стадии добавила врач

В группе риска — люди с сахарным диабетом, ожирением, хронической обструктивной болезнью легких, бронхиальной астмой, онкологическими и другими тяжелыми патологиями, а также пациенты, принимающие некоторые лекарства (например, мочегонные).

Особую осторожность следует проявить пожилым, детям до трех лет, беременным, а также пациентам с гипертонической болезнью, ишемией и нарушениями сердечного ритма, подчеркнула Косенкова.