Синоптик рассказала, как долго будет держаться рекордная жара в Москве Синоптик Позднякова: рекордная жара в Москве продлится до 13 июня

Москва8 июн Вести.Жаркая погода в Москве и Московской области может продлиться до 13 июня, при этом в столице могут быть установлены температурные рекорды. Об этом ИС "Вести" рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, самыми жаркими днями на текущей неделе станут пятница и суббота – 12 и 13 июня.

Мы ожидаем, что у нас это опасное явление погоды, то есть жаркая погода в Москве и Московской области, продлится не только до 10 числа, но будет практически до 13 числа включительно… Причем не исключено, что в период с 10 по 13 число в столичном регионе могут быть повторены или даже перекрыты абсолютные максимумы температуры...То есть температура воздуха у нас будет выше климатической нормы где-то на 5-7 градусов сообщила Позднякова

Синоптик порекомендовала соблюдать правила безопасности и подготовиться к периоду жаркой погоды, чтобы избежать проблем со здоровьем, особенно это касается пожилых людей и детей.

Ранее врач-кардиолог Юлия Федорова предупредила об опасности употребления холодных напитков в жару. Она отметила, что организм воспринимает их как "стрессовый вариант", и температура тела начинает расти.