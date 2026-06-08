В Москве 10 июня может быть побит температурный рекорд 1998 года

Воздух в Москве 10 июня прогреется до 30 градусов и повторит рекорд 1998 года В Москве 10 июня может быть побит температурный рекорд 1998 года

Москва8 июн Вести.В Москве в среду, 10 июня, может быть побит температурный рекорд 1998 года. Об этом пишет в MAX главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее данным, воздух в столице в этот день прогреется до 30 градусов.

В середине рабочей недели, 10 июня, воздух в Москве обещает прогреться до 30 градусов, а это означает, что можно ожидать повторение температурного рекорда 1998 года или установление нового говорится в сообщении

К 14 июня, по данным Татьяны Поздняковой, ситуация переменится. Максимальная температура воздуха опустится на 5 градусов, и жара спадет.